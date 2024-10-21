Иран официально уведомил МАГАТЭ об угрозах ядерным объектам со стороны Израиля

Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет Безопасности ООН о существующих угрозах для своих ядерных объектов со стороны Израиля.

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи во время пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале IRIB.

Он подчеркнул, что данные угрозы представляют опасность не только для собственной безопасности страны, но и для международного сообщества в целом. В представленных материалах Тегеран выдвигает аргументы, демонстрирующие, что действия Тель-Авива ставят под угрозу мир и стабильность в регионе.

Иран настаивает на необходимости обращения мирового сообщества к фактам и действиям, которые, по их мнению, угрожают глобальной безопасности.

Ранее политолог Александр Гусев назвал виды вооружения мощнее ядерного, которые могут быть у Ирана.