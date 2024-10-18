Политолог Гусев назвал виды вооружения мощнее ядерного, которые могут быть у Ирана

По словам политолога Александра Гусева, Иран не зря заявил о наличии у него оружия, которое мощнее ядерного, потому что такое действительно существует. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что та же нейтронная бомба гораздо серьезнее ядерного оружия, поскольку убивает живую силу: оставляет все здания, сооружения, предприятия, а все биологические объекты погибают. Кроме того, геофизическое оружие фактически оказывает влияние на физические и химические свойства окружающей среды. Подобное оружие имеется и в арсенале нашей страны.

По мнению эксперта, среди прочих вероятных примеров аналогичного супероружия - квантовое оружие и лазеры, а также водородная бомба, термоядерный синтез в десятки раз мощнее, чем ядерная бомба.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что Тель-Авив ответит на атаку Тегерана лишь после выборов в США.