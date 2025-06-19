Иран опроверг обвинения в прямом ударе по больнице в Беэр-Шеве

Иранские власти отрицают сообщения о ракетном ударе, якобы нанесенном по израильской больнице. Официальные лица заявляют, что больница Сорока не подвергалась прямому попаданию. Визуальные свидетельства с места происшествия не подтверждают данную информацию.

Согласно сообщениям в прессе, утром в больницу Сорока, расположенную в Беэр-Шеве на юге Израиля, попала иранская ракета.

Израиль заявляет о прямом попадании иранской ракеты по медицинскому учреждению. В свою очередь, иранские государственные СМИ сообщают, что целью атаки была военная инфраструктура, расположенная неподалеку, а больница пострадала в результате «взрывной волны».

Тревор Лоуренс, специалист по взрывчатым веществам из университета Крэнфилда, Великобритания, анализируя видеозапись повреждений здания, отмечает значительные разрушения верхней части, в то время как боковые стены пострадали незначительно. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о прямом попадании, а не о воздействии взрыва, произошедшего поблизости.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал WSJ за публикации о его планах по атаке на Иран.