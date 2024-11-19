Иран пообещал сохранить отношения с Россией в случае заключения сделки с Европой

Отношения между Ираном и Россией останутся дружескими и добрососедскими даже в том случае, если Тегеран заключит «ядерную сделку» с Евросоюзом. Такое заявление сделал иранский посол в РФ Казем Джалали, его слова привело РИА Новости.

Иран согласился на проведение переговоров с ЕС, во время которых может быть заново запущен Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Джалали прокомментировал эту новость и заявил, что данный фактор никак не повлияет на отношения между РФ и Ираном. Обе страны нашли собственный подход к сотрудничеству и будут его придерживаться.

«Мы работаем вместе, и никакой иностранный фактор не повлияет на наращивание сотрудничества и отношения между нашими странами», — указал он.

Ранее глава МИД ФРГ Бербок пригрозила Ирану новыми санкциями за его сотрудничество с РФ. Она также заявила, что некоторые дополнительные рестрикции уже введены, и обвинила Тегеран в том, что он поставляет российской армии беспилотники для использования в украинском конфликте.