Иран предложил создать ядерный консорциум с США и арабскими странами

Иран выдвинул идею формирования ближневосточного объединения государств для осуществления деятельности по обогащению урана, предполагая привлечение инвестиций из Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета The New York Times во вторник, ссылаясь на свои источники.

Согласно информации издания, в воскресенье в Омане министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи представил данную концепцию специальному представителю президента США Стивену Уиткоффу.

Подчеркивается, что для Исламской Республики эта инициатива представляется как альтернативный вариант жесткому требованию Вашингтона о полном прекращении ядерных разработок. В качестве потенциальных членов консорциума газета называет Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Иранское предложение подразумевает создание трехстороннего ядерного объединения, а также предоставление Ирану возможности обогащать уран до уровня 3,67% с последующей поставкой его другим арабским государствам для использования в мирных целях.

Помимо этого, планируется присутствие на иранских ядерных объектах международных наблюдателей, включая специалистов из США. Отличительной особенностью данной договоренности, по сравнению с соглашением 2015 года, является отсутствие 15-летнего временного ограничения, что потенциально делает ее бессрочной.

В воскресенье Иран и США при посредничестве Омана провели четвертый раунд переговоров, направленных на урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Предыдущие раунды состоялись: первый — 12 апреля в Маскате, второй — 19 апреля в Риме, а третий и четвертый — 26 апреля и 11 мая снова в столице Омана. Иранскую делегацию на этих консультациях возглавляет Арагчи, а американскую — Уиткофф.

Ранее сообщалось, что Госдеп США ввел санкции против иранских граждан за связи с ядерной программой.