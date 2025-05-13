США ввели новые санкции против Ирана и его организаций

Американские власти ввели санкции в отношении трех иранских граждан и одной организации из Ирана, имеющих отношение к структуре, пришедшей на смену иранской программе разработки ядерного оружия, существовавшей до 2004 года и известной как «Проект Амад». Информацию об этом опубликовала пресс-служба Государственного департамента США.

На прошедшее воскресенье, 11 мая, пришелся четвертый этап косвенных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Организация-преемник носит название Организация оборонных инноваций и исследований (SPND). По мнению представителей Госдепартамента, лица, подпавшие под санкции, способствуют распространению оружия массового поражения или создают опасность такого содействия.

В Министерстве обороны США также отметили, что Иран является единственным государством, не обладающим ядерным оружием, но производящим уран, обогащенный до 60%.

В заявлении Госдепа также говорится, что Тегеран пытается скрыть свои трансакции с иностранными поставщиками продукции двойного назначения. Цель действий США — не допустить проведения SPND исследований и разработок, связанных с ядерным оружием.

Ранее сообщалось, что президенты России и Ирана провели телефонный разговор между собой.