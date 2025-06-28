Иран предложил Трампу отказаться от неуважительного и неприемлемого тона в адрес Хаменеи

В том случае, если президент США Дональд Трамп действительно хочет заключит мирное соглашение с Ираном, то ему стоит сменить свое отношение с иранскому верховному лидеру аятолле Али Хаменеи. Такое заявление в социальной сети Х сделал руководитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Министр заявил, что своими неуважительными заявлениями глава Белого дома причиняет боль и моральные страдания миллионам тех, кто почитает аятоллу, и высоко ценит его авторитет.

«Если президент Трамп искренен, ему следует отказаться от неуважительного и неприемлемого тона в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи», — указал Аракчи.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал прекращение огня между Израилем и Ираном великим событие для Израиля и всего мира. Он объявил, что участники конфликта заключили перемирие.