Израильская армия оценила ущерб от иранской атаки
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Ущерб для Израиля от иранской атаки оказался минимальным. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
При этом израильские военные отметили, что ракетный обстрел со стороны Ирана был предпринят не с демонстративной целью: каждая ракета несла в себе смерть и сотни килограмм взрывчатки.
Благодаря работе систем ПВО, ущерб для страны оказался минимальным. Зафиксировано лишь несколько попаданий в центре и на юге Израиля, говорится в пресс-релизе.
Благодаря эффективной работе систем ПВО удалось перехватить большинство из 180 ракет.
Ранее сообщалось о том, что при атаке на Израиль впервые были использованы гиперзвуковые ракеты.