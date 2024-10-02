Израильская армия оценила ущерб от иранской атаки

Ущерб для Израиля от иранской атаки оказался минимальным. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

При этом израильские военные отметили, что ракетный обстрел со стороны Ирана был предпринят не с демонстративной целью: каждая ракета несла в себе смерть и сотни килограмм взрывчатки.

Благодаря работе систем ПВО, ущерб для страны оказался минимальным. Зафиксировано лишь несколько попаданий в центре и на юге Израиля, говорится в пресс-релизе.

Благодаря эффективной работе систем ПВО удалось перехватить большинство из 180 ракет.

Ранее сообщалось о том, что при атаке на Израиль впервые были использованы гиперзвуковые ракеты.