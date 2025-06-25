Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

Парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ), сообщило агентство Nour New.

Законопроект, за который проголосовали иранские парламентарии, запрещает представителям МАГАТЭ посещать ядерные объекты Ирана только без разрешения Совета безопасности Ирана. При этом цель таких визитов должна быть основана исключительно на подтверждении безопасности этих объектов со стороны экспертов.

Кроме того, законопроект теперь не предусматривает проведение инспекций ядерных объектов Ирана. Это значительно ограничивает работу международных инспекторов.

Эксперты уверены, что такое решение Ирана может повлиять на дальнейшие переговоры по ядерной статье и изменить ход дипломатического диалога вокруг ядерной программы исламской республики.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи встретиться как можно скорее.