Руководитель МАГАТЭ предложил главе МИД Ирана Аракчи встретиться как можно скорее

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси предложил руководителю Министерства иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи встречу. Об этом заявил сам Гросси, он написал об этом в социальной сети Х.

Генсек МАГАТЭ сообщил, что рад приветствовать перемирие, которое заключено на Ближнем Востоке. По его мнению, именно сотрудничество с агентством способно стать ключом для подписания успешного соглашения о мире. Гросси добавил, что все споры вокруг иранской ядерной программы надо решать дипломатическим путем.

«Я предложил встретиться в ближайшее время», — указал он.

Ранее политолог Светов заявил, что конфликт между Израилем и Ираном можно считать завершенным, поскольку иранцы проиграли в 12-дневной войне. Он подчеркнул, что в рамках конфликта иранские власти так и не решились на выполнение своей главной угрозы — перекрытие Ормузского пролива. И сейчас можно говорить о том, что стороны придут к полной остановке войны между собой.