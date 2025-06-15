Иран применил гиперзвуковую ракету при ударе по Израилю

Иран нанес ответный удар по территории Израиля. В этот раз в ходе операции он запустил сотни баллистических ракет средней дальности, таких как Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Об этом сообщает агентство Mehr.

Кроме того, в ходе атаки Иран использовал гиперзвуковую ракету.

В субботу, 14 июня, стало известно о том, что в результате обстрела Ирана один человек погиб, 13 получили ранения. Ранее в этот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале нескольких ударов по Израилю. Их целью стали военные объекты и базы Хайфы.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о поддержке Путина в его стремлении положить конец конфронтации Израиля с Ираном.