Иран с трибуны ООН пригрозил США «беспощадным пламенем», если геноцид в Газе не прекратится

Дальнейшее расширение палестино-израильского конфликта не входит в планы Тегерана, так как нарушает и так расшатанную обстановку на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Обращаясь к Вашингтону на заседании 10-й Чрезвычайной спецсессии ГА ООН дипломат пригрозил США, если геноцид палестинцев в секторе Газа продолжится, то пламя конфликта не пощадит никого.

«Сегодня в Нью-Йорке, в ООН я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространения войны в регионе. Но я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережется от этого пламени», - цитирует Абдоллахиана РИА Новости.

Министр напомнил, что Западная Азия - регион непосредственных интересов Ирана и страна будет стойко их отстаивать перед лицом любого врага.

«Западная Азия - наш регион, и нет никаких оговорок, когда речь заходит о безопасности у нас дома», - подчеркнул глава иранского МИД.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».