Руководитель МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о том, что готов сделать первый шаг и отправиться в Европу, чтобы произошла перезагрузка переговоров об урегулировании обстановки вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом дипломат написал в социальной сети X.

По словам Арагчи, недавно он провел консультации с Москвой и Пекином, а теперь может предпринять первый шаг и отправиться в Париж, Берлин и Лондон.

«Я был готов сделать это до того, как Иран начал непрямые переговоры с США [по своей ядерной программе], но „евротройка“ отказалась», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что теперь «мяч» находится на стороне «евротройки», у которой появился вариант освободиться из лап обществ, стоящих на защите «особых интересов», и проложить другой путь. По словам Арагчи, в зависимости от выбранной развилки, возможно, зависит дальнейшее будущее. При этом дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день отношения между Ираном, Францией, Британией и Германией находятся в состоянии упадка.

В последнее время Москва и Тегеран укрепляют стратегическое партнерство, плюсы которого перечислил востоковед Борис Долгов.