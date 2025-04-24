Иран сообщил о готовности вновь обсудить свою ядерную программу с Европой
Иран заявил о желании перезапустить диалог с «евротройкой» по ядерному досье
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Руководитель МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о том, что готов сделать первый шаг и отправиться в Европу, чтобы произошла перезагрузка переговоров об урегулировании обстановки вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом дипломат написал в социальной сети X.
По словам Арагчи, недавно он провел консультации с Москвой и Пекином, а теперь может предпринять первый шаг и отправиться в Париж, Берлин и Лондон.
«Я был готов сделать это до того, как Иран начал непрямые переговоры с США [по своей ядерной программе], но „евротройка“ отказалась», — подчеркнул дипломат.
Он также отметил, что теперь «мяч» находится на стороне «евротройки», у которой появился вариант освободиться из лап обществ, стоящих на защите «особых интересов», и проложить другой путь. По словам Арагчи, в зависимости от выбранной развилки, возможно, зависит дальнейшее будущее. При этом дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день отношения между Ираном, Францией, Британией и Германией находятся в состоянии упадка.
В последнее время Москва и Тегеран укрепляют стратегическое партнерство, плюсы которого перечислил востоковед Борис Долгов.