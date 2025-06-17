Иран согласился возобновить переговоры с Америкой на ядерную тему

Иран уведомил посредников, что он готов продолжать переговоры с Соединенными Штатами по поводу своих ядерных разработок. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Представители Тегерана дали понять посредникам в возможных переговорах, что они готовы возобновить общение с США. При этом они сообщили, что необходимым условием для дальнейших дипломатических усилий должно стать прекращение огня со стороны Израиля.

«Мы никогда не покидали стол переговоров, но никаких переговоров, пока мы находимся под огнем», — указал журналистам один из иранских источников информации.

По сведениям издания, во главе посредников, с помощью которых хотят перезапустить переговоры, стоят Оман и Катар.

Ранее сообщалось, что ведущая государственного телевидения Ирана погибла при ударе Израиля в прямом эфире в студии. Как сообщил сам вещатель, по его зданию было нанесено не менее четырех ударов. После чего начался сильный пожар. Это произошло прямо во время очередного выпуска новостей.