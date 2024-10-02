Иран уничтожил израильскую базу Неватим
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В результате массированного ракетного обстрела Ирана была уничтожена израильская база Неватим. Об этом сообщает Tasni.
Иранские ракеты поразили газовые платформы в Ашкелоне, который находится на юге оккупированной Палестины.
Напомним, вечером 1 октября Израиль подвергся массовым ракетным ударам со стороны Ирана.
По данным израильского издания The Jerusalem Post, Иран запустил на территорию еврейского государства около 500 ракет.
Прозвучавшие в разных частых Израиля сирены напугали мирных жителей.
Ранее сообщалось о том, что самолеты из России ограничат полеты на Ближний Восток «до особого распоряжения».