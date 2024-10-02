Иран уничтожил израильскую базу Неватим

В результате массированного ракетного обстрела Ирана была уничтожена израильская база Неватим. Об этом сообщает Tasni.

Иранские ракеты поразили газовые платформы в Ашкелоне, который находится на юге оккупированной Палестины.

Напомним, вечером 1 октября Израиль подвергся массовым ракетным ударам со стороны Ирана.

По данным израильского издания The Jerusalem Post, Иран запустил на территорию еврейского государства около 500 ракет.

Прозвучавшие в разных частых Израиля сирены напугали мирных жителей.

Ранее сообщалось о том, что самолеты из России ограничат полеты на Ближний Восток «до особого распоряжения».