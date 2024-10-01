Самолеты из России ограничат полеты на Ближний Восток «до особого распоряжения»

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России не совершать полеты в Иран, Ирак и Израиль на фоне обострившейся обстановки. Ограничения будут действовать «до особого распоряжения», пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Воздушное пространство стран Ближнего Востока неспокойно. На фоне ракетных обстрелов и ответных угроз соседям со стороны Израиля, авиакомпаниям рекомендовали временно не совершать полеты в этом направлении.

«В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — отмечает ведомство.

Напомним, в момент обстрела со стороны Израиля самолет из Сочи в Тель-Авив развернулся и ушел на запасной аэродром.

Ранее сообщалось, что в КСИР сообщили о распространении недостоверной информации в связи с ударами по Израилю.