Иран усилил защиту ядерных объектов от спецназа США и Израиля

Иран принял меры по блокировке входов в свои подземные ядерные комплексы, чтобы предотвратить проникновение американских или израильских сил специального назначения, сообщили в блоге The Aviationist.

Эта информация появилась после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении полностью уничтожить ядерные объекты Ирана, в то время как Тегеран настаивал на их безопасности.

В публикации также упоминаются спутниковые снимки, зафиксировавшие работы по засыпке туннелей, ведущих к подземному ядерному объекту в Фордо, непосредственно перед предполагаемыми бомбардировками.

По мнению авторов блога, это могло быть предпринято как мера защиты от воздушных ударов, так и от возможного наземного вторжения спецназа. Они полагают, что для Израиля, без прямой поддержки США, наземная операция была бы единственным способом успешно атаковать столь укрепленный объект.

Аналогичные выводы были сделаны изданием TWZ, которое добавило, что блокировка туннелей также могла быть направлена на минимизацию утечек радиации в случае бомбардировок.

Ранее The Mirror нашла намек на конфликт Ирана и Израиля в предсказании Ванги.