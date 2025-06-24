В Британии вспомнили пророчество Ванги о великой войне Востока и Запада

В британской газете The Mirror предположили , что в предсказании болгарской прорицательницы Ванги о начале третьей мировой войны в 2025 году может быть скрыт намек на потенциальный конфликт между Ираном и Израилем. Статья, озаглавленная «Жуткие пророчества бабы Ванги на 2025 год могут стать реальностью», была опубликована на онлайн-платформе издания.

По информации газеты, Ванга утверждала, что отправной точкой глобального конфликта станет эскалация напряженности на Востоке. Западный таблоид цитирует ее слова: «После падения Сирии ждите великой войны между Западным миром и Востоком. Весной на Востоке вспыхнет война, которая перерастет в третью мировую».

Автор статьи предполагает, что данное предсказание может указывать на обострение ирано-израильского конфликта, наблюдаемое в июне.

В числе других предсказаний Ванги на 2025 год упоминаются возможные контакты человечества с внеземными цивилизациями и развитие телепатии, что приведет к революции в сфере коммуникаций.

Вместе с тем, издание напоминает, что не все предсказания ясновидящей нашли подтверждение в действительности. В частности, Ванга предрекала начало мировой войны в период с 2010 по 2014 год, однако это пророчество не сбылось.

Ранее Bloomberg назвал возможный сценарий конфликта России и НАТО.