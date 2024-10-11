Иран заявил о готовности атаковать страны Персидского залива за помощь Израилю

Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, сообщает агентство Reuters.

Иран пригрозил войной странам Персидского залива, если они предоставят ВВС Израиля свое воздушное пространство.

Отмечается, что во время встречи между представителями Ирана и Саудовской Аравии было заявлено, что Тегеран не сможет гарантировать безопасность нефтяных объектов королевства, если оно будет помогать израильской армии.

Представитель Ирана также добавил, что против Саудовской Аравии могут выступить проиранские силы в Ираке и Йемене.

Страны Персидского залива уже сообщили Вашингтону, что запретят Израилю использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории Ирана.

Ранее в России заявили о новой большой войне на Ближнем Востоке.