В России заявили о новой большой войне на Ближнем Востоке

Постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что ближневосточный регион быстро скатывается в пучину новой большой войны, а Совбез ООН лишь беспомощно наблюдает за происходящим.

Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку. По его словам, ситуация в таких странах как Иран, Израиль и Ливан становится напряженней с каждым днем. Регион скатывается в пучину новой большой войны, при этом Совет безопасности организации ничего не предпринимает.

«К сожалению, ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим», – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.

Напомним, 1 октября Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Последний заявил, что сбил большинство из 180 иранских ракет. Также ЦАХАЛ обещал ответить странам Ближнего Востока за обстрелы.

Ранее в США заявили, что обстановка на Ближнем Востоке ухудшается: есть риск дальнейшей эскалации.