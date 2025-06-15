Иран заявил о готовности подписать договор об отказе от ядерного оружия

Правительство Ирана готово подписать соглашение, которое гарантирует отказ страны от разработок в сфере ядерных вооружений. Такое заявление сделал Аббас Арагчи, руководитель иранского Министерства иностранных дел. Его слова привел ТАСС.

По утверждению министра, Тегеран готов к любой сделке, которая разрешит ему развивать ядерные программы, предназначенные на разработку мирного использования ядерного сырья.

«Мы готовы к любому соглашению, подразумевающему предотвращение появления у Ирана ядерного оружия», — указал он.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что во время шестого раунда переговоров с Америкой Иран хотел предложить свой вариант ядерной сделки. Это могло помочь наконец-то заключить соответствующее соглашение.

Ранее армия Израиля заявила, что ее серия ударов по объектам на иранской территории завершена. По словам военных, в качестве целей были выбраны штаб-квартиры Министерства обороны Ирана, а также различные места, где проводились ядерные разработки.