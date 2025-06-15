Армия Израиля отчиталась о завершении серии ударов по иранским объектам

Израильские войска завершили ту серию ударов, которую они наносили по объектам в Иране. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщили представители армии обороны Израиля.

Военные перечислили объекты, которые пытались поразить при атаках на Иран. По их словам, в качестве целей были выбраны штаб-квартиры иранского Министерства обороны, а также различные места, где проводились ядерные разработки.

«Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия иранского режима», — указано в микроблоге.

Представители ЦАХАЛ добавили, что также были атакованы некие «дополнительные цели».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа. Он отметил вклад своей страны в защиту как региона Ближнего Востока, так и стран за его пределами.