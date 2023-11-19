Ирана попросил РФ о помощи добиться мира на Ближнем Востоке

Москва должна приложить все имеющиеся усилия, чтобы восстановить мир на Ближнем Востоке. Об этом главу МИД РФ Сергея Лаврова попросил его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян.

Как приводится в опубликованном по итогам обсуждения ситуации в Газе заявлении МИД Ирана, авторитет России должен сыграть свою важную роль в разрешении сложившейся на Ближнем Востоке ситуации.

«Амир Абдоллахиян назвал важным предотвращение этнических чисток и вынужденной миграции жителей Газы и Западного берега реки Иордан. Он подчеркнул необходимость того, чтобы Россия играла более активную роль в достижении мира и безопасности в регионе», — передает ТАСС заявление внешнеполитического ведомства Ирана.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что создание независимого Палестинского государства является мировой глубинной политической проблемой.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».