Иранские власти заявили, что Асад не запрашивал помощи у Тегерана

Башар Асад не запрашивал помощи у Ирана против сил вооруженной оппозиции. Такое заявление сделал Аббас Аракчи, руководитель иранского министерства иностранных дел. Его слова привело агентство ЭФЭ.

По утверждению Аракчи, Асад не запрашивал у Тегерана никакой помощи, чтобы противостоять отрядам вооруженной оппозиции. Он также выразил свое удивление тем, насколько быстро повстанцы взяли власть в стране.

«Безусловно, удивляет скорость развития событий и неспособность сирийской армии на какие-либо действия», — указал он.

Министр добавил, что Иран советовал Асаду наладить диалог с оппозицией, но тот так и не последовал данным рекомендациям. По его мнению, после последних событий пострадает ось сопротивления Израилю, которая была выстроена между Ираном и Сирией. Тем не менее устремления израильтян будут получать отпор, хоть и с некоторыми ограничениями.

Ранее в США опровергли слухи о том, что Асад пытался установить связи с Белым домом перед уходом в отставку. Даже если такие попытки и состоялись бы, то правительство Соединенных Штатов оставило бы их без ответа, такое заявление сделал некий американский чиновник.