Вашингтон опроверг информацию о попытках Асада связаться с американскими властями

Президент Сирии Башар Асад не пытался установить связь с властями США перед уходом в отставку, заявил представитель Белого дома в ходе брифинга по ситуации в арабской республике.

При этом он отметил, что если бы Асад и предпринял такие попытки, то американские власти не отреагировали бы на них, сообщает ТАСС.

Чиновник также добавил, что в отношении Сирии Соединенные Штаты придерживаются четкой и последовательной политики.

Ранее сообщалось о том, что Россия предоставила убежище Башару Асаду и его семье.