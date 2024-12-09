Вашингтон опроверг информацию о попытках Асада связаться с американскими властями
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Президент Сирии Башар Асад не пытался установить связь с властями США перед уходом в отставку, заявил представитель Белого дома в ходе брифинга по ситуации в арабской республике.
При этом он отметил, что если бы Асад и предпринял такие попытки, то американские власти не отреагировали бы на них, сообщает ТАСС.
Чиновник также добавил, что в отношении Сирии Соединенные Штаты придерживаются четкой и последовательной политики.
Ранее сообщалось о том, что Россия предоставила убежище Башару Асаду и его семье.