Глава МИД Ирана Арагчи передаст Путину просьбу Хаменеи о поддержке

Аббас Арагчи, глава иранского МИД, прибыл в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Издание Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Арагчи намерен передать Путину послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в котором содержится просьба о поддержке Тегерана в связи с недавними ударами США по иранским ядерным объектам.

Согласно информации, полученной от источников агентства, иранская сторона выражает неудовлетворенность текущим уровнем российской поддержки в контексте продолжающейся израильской операции и американской атаки и желает, чтобы Путин предпринял более активные действия. Конкретные детали ожидаемой Тегераном помощи не приводятся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что цель переговоров между Путиным и Арагчи «предельно ясна». Отвечая на вопрос о готовности России оказать поддержку Ирану, Песков отметил, что это будет зависеть от потребностей иранской стороны.

Ранее сообщалось, что Путин назначил дату встречи с главой МИД Ирана.