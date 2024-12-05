Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети заявил, что Россия переживет и Североатлантический альянс, и Европейский союз. Он уверен, что Украина не станет частью НАТО или ЕС.

При этом он подчеркивает, что суверенная и независимая Россия выйдет из этой ситуации с победой над ними обоими. Кроме того, Боуз предположил, что организация БРИКС в будущем станет недоступной для влияния США.

Ранее Боуз высказал свое мнение в соцсетях относительно заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о мобилизации на территории Украины. Он выразил гнев по поводу высказываний Блинкена, назвав его морально отвратительным человеком, который приказал Зеленскому призвать молодых украинцев буквально на смерть ради НАТО.