Ирландский журналист Чей Боуз высказал свое мнение в соцсетях относительно заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о мобилизации на территории Украины.

Как известно, на пресс-конференции в Брюсселе Блинкен обозначил вопрос мобилизации как крайне важный, добавив, что Украине предстоит принимать «сложные» решения.

Боуз выразил гнев по поводу высказываний Блинкена, назвав его морально отвратительным человеком, который приказал Зеленскому призвать молодых украинцев буквально на смерть ради НАТО.

«Сколько еще мужчин должны умереть за это мерзкое создание, за этого слабоумного босса?» — написал Боуз.

Ранее Боуз едко отреагировал на готовность канцлера Германии Олафа Шольца к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным.