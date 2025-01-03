Украина способна уничтожить НАТО и Европейский союз. Такое мнение на своей странице в соцсети написал журналист из Ирландии Чей Боуз.

Он предположил, что в будущем историки, анализируя причины распада данных организаций, осознают, что катализатором этого процесса стала страна, которая не была членом ни того, ни другого блока.

Украина, считает Боуз, получая поддержку от многих стран Европы, фактически использует ресурсы и противоречия внутри Запад, что в результате ослабит его позиции на международной арене.

Ранее сообщалось о том, что глава МИД Турции Фидан призвал к немедленному разрешению конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что продолжение ожесточенных сражений усугубят экономические и миграционные кризисы, приведут к еще более сложным последствиям и ухудшению отношений стран.