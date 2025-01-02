Турция выступила за немедленное прекращение огня на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил, что страна выступает за мирное решение конфликта на Украине и призывает к прекращению огня. Об этом пишет ТАСС.

Турецкий дипломат обсудил ситуацию на Украине с бельгийским коллегой Бернаром Квентином. По словам Фидана, Анкара как и ранее выступает за завершение конфликта путем переговоров. Кроме того, глава МИД подчеркнул, что продолжение ожесточенных сражений усугубят экономические и миграционные кризисы, приведут к еще более сложным последствиям и ухудшению отношений стран.

«Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира на Украине», — сказал он.

Также турецкий чиновник высказался о Сирии. По его словам, народ арабского государства сможет построить будущее, однако для этого новым властям следует обзавестись международной поддержкой, особенно по части экономики.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили Украине на заявления о переговорах с Россией.