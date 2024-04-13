СМИ: Иран подтвердил запуск беспилотников по Израилю

Дроны, запущенные накануне иранским государством, начали пересекать воздушное пространство Ирака. Ракетная атака, направленная на Израиль, должна начаться в ближайшем времени. Соответствующее заявление сделали журналисты информагентства Fars со ссылкой на источники в Иране.

По словам собеседника агентства, БПЛА Ирана уже начали пересекать воздушное пространство над Ираком, и в данный момент, они приближаются к территориям Сирии и Иордании. Журналисты также подчеркнули, что иранская ракетная атака должна начаться в ближайшем времени.

Накануне ряд изданий и СМИ из различных стран сообщил о том, что Тегераном были выпущены десятки беспилотников в направлении израильского государства.

Данные сообщения также были подтверждены израильским ЦАХАЛом, представители которого отметили, что «контролируют все цели».