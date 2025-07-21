Ирония судьбы: после изъятия книги «Дебил» президент Польши показал «трюк» на серфе

Президент Польши Анджей Дуда стал участником курьезного инцидента во время отдыха на балтийском курорте в Юрате, пишет издание Fakt. Глава государства, занимавшийся серфингом, не удержался на доске и упал в воду.

Польский президент в последнее время активно осваивает джетсерфинг — современный вид водного спорта, сочетающий элементы серфинга с использованием электромотора, позволяющего развивать скорость до 50-60 км/ч.

Традиционно Дуда тренируется на закрытой территории пляжа Юрата на полуострове Хель, куда ограничен доступ посторонних. Несмотря на то, что зона для плавания была специально огорожена и находилась под пристальным наблюдением служб безопасности, предотвратить происшествие не удалось.

Как удалось запечатлеть фотографам, во время одной из тренировок Дуда потерял равновесие и упал с доски в воду. Сотрудники охраны оперативно оказали помощь президенту. Благодаря использованию защитного шлема и спасательного жилета инцидент обошелся без последствий для здоровья Дуды.

Это происшествие стало вторым громким событием в жизни Дуды за последнее время. Ранее стало известно, что в Польше из продажи изъяли книги под названием «Дебил. Случай из практики», содержащей критику в адрес президента.