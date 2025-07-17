Больше не «Дебил»: книги о Дуде в Польше сняли с продажи

В Польше изъяли из продажи книгу о бывшем президенте Анджее Дуде с провокационным названием «Дебил. Случай из практики». Власти проверяют, не содержит ли издание оскорбительных высказываний в адрес политика. Об этом сообщает Lenta.ru.

Польские власти изъяли из магазинов книгу «Дебил. Случай из практики», посвященную бывшему президенту страны Анджее Дуде. Издание с его фотографией на обложке появилось в продаже в мае 2025 года, но теперь его распространение приостановлено — проводится проверка, нарушает ли книга закон об оскорблении главы государства.

Согласно польскому законодательству, публичное оскорбление президента может грозить нарушителю лишением свободы на срок до трех лет. Власти начали расследование после многочисленных жалоб на возможное нарушение этой нормы.

Это не первый скандал с участием Дуды. Ранее он заявлял, что Владимир Зеленский не знал о Волынской резне до их личной беседы.