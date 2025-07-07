«Исчезли» около 200 млн: задержанный экс-глава Курской области дал показания против Старовойта

По данным издания SHOT, бывший заместитель губернатора Курской области Александр Смирнов, арестованный за мошенничество при строительстве оборонительных сооружений, начал сотрудничать со следствием. Он дал показания против Романа Старовойта.

По предварительной версии СК, Смирнов и его помощник Алексей Дедов организовали схему, по которой получали 10% от суммы каждого контракта Корпорации развития Курской области. Компания занималась строительством укреплений на границе с Украиной. Из 15 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на оборонные нужды, похитили около 200 млн.

Смирнова задержали в феврале по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, общая сумма хищений при строительстве фортификационных сооружений превысила 1 млрд рублей. Пока расследование продолжается. Следствие проверяет причастность других представителей власти к хищениям. Параллельно решается вопрос о возмещении ущерба – часть средств уже изъята у фигурантов дела.

Ранее стало известно, что экс-губернатора Курской области Старовойта нашли мертвым после проверок.