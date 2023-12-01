«Исчезнет источник дохода»: выяснилось, почему Зеленский боится выборов

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что с удовольствием провел бы выборы выборы главы государства, но большинство жителей выступает против этого шага.

Однако преподаватель кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Макаев считает, что избирательный процесс в стране откладывается отнюдь не поэтому.

«Растет недовольство президентом Зеленским со стороны украинских политических элит и простых граждан. Ему не могут простить коррупцию и неудачи на фронте. Многих настораживает неясность, куда деваются партии вооружений и деньги, а также гуманитарная помощь, которую Украине предоставляет Запад. Шансы выиграть выборы в данных условиях у Зеленского крайне малы», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По этой причине, уточнил политолог, окружение действующего президента Украины пойдет на все, чтобы он остался у власти.

«В том числе они пойдут на исключение возможности проведения выборов. В противном случае у приближенных Зеленского исчезнет источник дохода и появится явная вероятность быть привлеченными к уголовной ответственности по делам о коррупции. Если проводить выборы сейчас, то они не увенчаются успехом для Зеленского, поэтому они делает такие заявления», — заключил он.

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