В Госдуме предложили ввести платное обучение для детей мигрантов

Бесплатное обучение для детей мигрантов в российских школах нужно запретить. Таким мнением в интервью ТАСС поделился руководитель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его мнению, образование должно стать платным для детей иностранных граждан, а оплату необходимо организовать за счет семей, работодателей, посольств, фондов или иностранных государств.

«С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан? Пусть платит семья, работодатель, посольство, фонды, [иностранное] государство, но не мы с вами со своих налогов», — сказал Нилов.

Такой подход, по словам депутата, позволит направлять дополнительные средства на улучшение условий для российских учеников, повышение зарплат учителям и развитие инфраструктуры.

Также Нилов предложил ограничить число попыток сдачи теста на знание русского языка для поступления в школу. Он считает недопустимым факт того, что российские регионы тратят значительные средства на подготовку и обучение иностранных детей, не прошедших тестирование.

В дополнение к этому, депутат выступил за стимулирование изучения русского языка за рубежом. Он считает, что в странах, откуда приезжают мигранты, должны открываться дополнительные школы и дистанционные курсы.

Ранее сообщалось, что экзамен по русскому языку для мигрантов с 2026 года будет только дистанционным.