Руководства Норвегии и Исландии стали обсуждать свое возможное вступление в Евросоюз. Причиной этого стали повышенные таможенные пошлины и утверждения Трампа, что он хочет присоединить Гренландию к США. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Издание напомнило, что и Норвегия, и Исландия входят в Шенгенскую и Европейскую экономические зоны. Они присоединились к общим правилам экономического рынка в Европе. При этом их не наделили правом голоса. Несмотря на то, что норвежцы ранее дважды не одобрили вхождение своей страны в состав ЕС во время референдумов, правительство считает, что такой шаг необходимо сделать.

«Норвегия нужна Европе, а Европа — Норвегии», — указал Йонас Гар Стере, норвежский премьер-министр.

С ним согласна и оппозиция, но не соглашается большинство граждан Норвегии. По имеющимся данным, за вступление в ЕС готово проголосовать 37% граждан, и 43% отдадут голоса против.

Несколько другая ситуация в Исландии, которая еще 10 лет назад отозвала заявку на вступление в Евросоюз. В ней готовы влиться в политическое объединение 45% населения, и только 35% выступают против такого шага. Находящаяся у власти коалиция партий хочет запустить референдум по присоединению к ЕС в 2027 году.

Ранее западное издание Strategic Culture заявило, что ЕС начал представлять из себя фашистский блок. Издание напомнило, что в Брюсселе чтят людей, сотрудничавших с Третьим рейхом. Европейские лидеры разделяют идеологию неонацистского режима в Киеве и выступают против участия в мероприятии, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне, которое состоится 9 мая в Москве.