Европейские лидеры разделяет идеологию неонацистского режима в Киеве, поэтому выступает против участия в мероприятии, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится 9 мая в Москве, говорится в статье.

Издание напомнило, что в Брюсселе чтят людей, сотрудничавших с Третьим рейхом. Также отмечается, что власти в ЕС негативно относятся к России, а любое инакомыслие среди членов объединения, ставящее под сомнение поддержку конфликта на Украине, сразу же подавляется.

Стремление ЕС чествовать победителей нацизма авторы публикации назвали новыми уровнем деградации.

Ранее сообщалось о том, что Лавров ответил на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 мая.