«Исәнмесез!»: Путин поздоровался с жителем Казани по-татарски на прямой линии

В ходе ежегодной прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин обратился к представителю из Казани. Выбирая вопрос из зала, глава государства отметил: «А вот Казань — давайте. Что вы там, про ислам хотели что-то спросить?»

Начиная диалог, Путин поприветствовал собеседника на татарском языке, сказав: «Исәнмесез!», что в переводе означает «Здравствуйте!». Этот жест подчеркнул уважение к культурным и языковым особенностям региона.

В ответ на поступивший вопрос президент подробно высказался о важности развития исламского образования внутри страны. Он особо отметил создание в Татарстане специализированной академии.

«То, что в Татарстане возникла академия, — это очень важное решение. Очень важное, имея в виду, что мы должны сами у себя на своей территории готовить специалистов в области ислама», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул стратегическую значимость подобных образовательных проектов для России.

Он также добавил, что аналогичное направление успешно развивается и в соседнем Башкортостане, что свидетельствует о системном подходе к подготовке национальных кадров в сфере религии и теологии.

