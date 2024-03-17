Испания не отправит своих военных на Украину

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид не намерен отправлять на Украину своих военных. Об этом она сообщила в интервью испанской газете La Vanguardia .

«Мы, как и большинство стран НАТО, понимаем, что нецелесообразно отправлять войска на Украину, потому что это будет означать эскалацию конфликта. А в настоящее время эскалации необходимо избегать любой ценой», — сказала Роблес.

Обсуждения вокруг возможной отправки войск на Украину начались в конце февраля после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза (ЕС) рассуждают над этим вопросом. После этого заявления французский лидер подвергся серьезной критике со стороны оппозиции и не только.

Вскоре начали появляться сообщения от лидеров западных государств о том, что их военнослужащие не будут отправлены на Украину для участия в конфликте. Такую возможность опровергли в Германии, Польше, Греции и Швеции.

Заявление Макрона прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что отправка военных западных стран неизбежно приведет к эскалации конфликта на Украине.

Ранее мы сообщали, что американский предприниматель Илон Маск считает необходимым заключение мира со стороны Украины, иначе она лишится своих граждан и территорий.