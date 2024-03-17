Маск считает, что Украина лишится своих территорий, если не согласится на мир

Американский предприниматель, основатель компании Space Х и владелец социальной сети Х Илон Маск заявил, что Украина рискует лишиться своих территорий и, соответственно, граждан, если не согласится на мирные переговоры.

Таким мнением он поделился в своем аккаунте в соцсети Х. Американский бизнесмен подчеркнул, что украинских солдат отправляют умирать в окопы «впустую».

«Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины — больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно», — написал Маск.

Илон Маск часто комментирует ситуацию на Украине. В своих соцсетях он регулярно делится мнением о специальной военной операции. Ранее он также заявлял, что Крым и территории Донбасса никогда не вернутся в состав Украины, потому что Россия не позволит этого сделать.

В феврале Маск также выразил мнение о том, что президент РФ Владимир Путин не потерпит поражение на Украине. Американский предприниматель отдельно отмечал, что положение украинского государства в настоящее время ослабло. Маск подчеркивал, что Киеву нужно было заключать мирное соглашение еще год назад.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ.