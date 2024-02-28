Канцлер Германии Шольц сообщил, что Берлин не будет отправлять на Украину своих военных

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в среду, 28 февраля.

В нем Шольц в очередной раз заявил, что НАТО не будет становиться еще одной стороной конфликта на Украине.

«Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. В этом мы едины со всеми нашими союзниками. Это также означает: никакого участия Германии в войне!», — сказал Шольц.

В понедельник, 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции в Париже, посвященной Украине, заявил о недопущении победы России в конфликте на Украине. Он также сообщил, что лидеры западных государств рассматривают возможность отправить на Украину своих военнослужащих.

Заявление Макрона прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который сообщил, что такие шаги проведут к прямому столкновению России с НАТО. Он подчеркнул, что страны альянса осознают, до чего может довести этот конфликт.

Также слова французского президента прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она заявила, что Москва воспримет отправку западных военных на Украину как эскалацию конфликта.

О том, что военные не будут отправлены на территорию Украины, ранее сообщили в Польше и Швеции.