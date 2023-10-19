Испанская газета Pais: «миротворческая» поездка Байдена на Ближний Восток завершилась провалом

Как отмечает издание, визит имел для Байдена огромное значение, он должен быть укрепить его репутацию посредника в разрешении мировых конфликтов. Теперь вся ближневосточная политика США, проводимая многие годы, может рухнуть.

Байден побывал в Израиле, после чего намеревался встретиться в Аммане с представителями арабских государств – Иордании, Палестины и Египта. Однако арабские лидеры отказались от встречи, которая перенесена на неопределенный срок.

Американский лидер высказал полную поддержку Израиля. Теперь начало наземной операции, которую готовит ЦАХАС, может отождествляться с его визитом.

Напомним, ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток – в материале «Подмосковье сегодня».