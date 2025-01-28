Исполняющий обязанности президента Абхазии написал письмо Путину

Абхазия верна России в ее противостоянии Западу. Такое заявление сделал и. о. президента республики Валерий Бганба в своем открытом письме к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом рассказало РИА Новости

Бганба обратился к Путину и заявил, что все кандидаты в абхазские президенты отлично понимают, что безопасность и стабильность в республике зависят исключительно от РФ.

«Народ Абхазии верен союзническим обязательствам с Россией, Сухум является надежным партнером Москвы в противостоянии Западу», — указал он.

Бганба добавил, что все в Абхазии чувствуют к России искреннюю благодарность. Он также назвал формат дружбы с РФ уникальным.

Ранее сообщалось, что абхазские власти ожидают в 2025 году получить от Москвы порядка 5 млрд руб. в качестве помощи. По их утверждению, значительная часть этих средств направится на социально-экономическое развитие Абхазии. Большая часть денег будет потрачены на зарплаты работникам бюджетной сферы.