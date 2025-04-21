Истек срок объявленного Путиным пасхального перемирия
Срок действия объявленного Россией пасхального перемирия истек
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В 00:00 мск 21 апреля истек срок объявленного Россией пасхального перемирия, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, российский президент Владимир Путиным объявил перемирие с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Таким образом, тишина на фронте должна была продлиться в общей сложности 30 часов.
В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ все группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня.
Вместе с тем Путин предупредил, что российская армия должна быть готова в случае необходимости отразить атаки противника.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский нарушил пасхальное перемирие.