Истек срок объявленного Путиным пасхального перемирия

Напомним, российский президент Владимир Путиным объявил перемирие с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Таким образом, тишина на фронте должна была продлиться в общей сложности 30 часов.

В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ все группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня.

Вместе с тем Путин предупредил, что российская армия должна быть готова в случае необходимости отразить атаки противника.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский нарушил пасхальное перемирие.