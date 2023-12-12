США отказались выделять военную помощь Киеву. На фоне этих новостей президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, где выступил перед военными. Как пишет Washington post , визитер попросил не позволять политикам «предавать» его осажденную армию.

Выступая перед аудиторией военнослужащих в Национальном университете обороны в Вашингтоне, Зеленский заявил, что шансы его правительства на победу висят на волоске. Украинский лидер добавил, что Россия лишь выиграет от бездействия Конгресса.

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин пояснил, почему тема дополнительных поставок оружия важна для Вашингтона и всего блока НАТО.

«Арсеналы Альянса пустеют, а военно-промышленный комплекс уже не справляется с такими запросами. Все больше граждан и политиков спрашивают, насколько целесообразно дальнейшее вложение средств в заведомо проигрышную военную кампанию. Поэтому в США эта тема стала одной из важнейших», — заметил Колчин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Визит Зеленского должен в некоторой мере поддержать проукраинскую позицию в американском истеблишменте, продолжил политолог. По мнению нашего собеседника, в ходе этого визита Зеленский не посмеет гордо высказываться о том, что кто-то должен Украине.

«Конечно, это визит попрошайки, который пытается выклянчить хотя бы что-то. Денег на поддержку Киева осталось до конца месяца, с нового года средств нет, и для Киева это фатально. Украина сейчас функционирует исключительно на внешние поступления, поэтому нынешний визит в США для Зеленского — это вопрос выживания», — подчеркнул эксперт.

Как напомнил Колчин, Зеленский уже несколько недель бегает по всем международным площадкам и пытается привлечь внимание к проблемам украинского государства. Но на Западе все более скептично относятся к этим «забегам».

«Все больше ресурсов утягивает конфликт на Ближнем Востоке, поэтому истерия Зеленского и его шайки только увеличится», — предрек аналитик.

Ранее МИД РФ назвал режим Зеленского самым кровавым за всю историю Украины.