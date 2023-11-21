Источник сообщил, что управляющая ТЦ «Зимняя вишня» освобождена

Осужденную по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» экс-гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок освободили от наказания, сообщил во вторник, 21 ноября, источник РИА Новости .

Женщина была осуждена по делу о пожаре в ТЦ в ноябре 2021 года на 13,5 лет колонии. В конце июня апелляционный суд вынес решение смягчить ей наказание на два месяца. В заключении Судденок находилась с конца марта 2018 года.

«Ее освободили еще в сентябре, кажется. Связано с заболеванием», – уточнил источник.

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла 24 марта 2018 года в Кемерово. Возгорание произошло на верхнем этаже, где находились кинотеатр и детские игровые комнаты с аттракционами. Пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети. Само здание торгового центра состояло из четырех этажей.

После инцидента Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела, в рамках которых к ответственности привлекли 15 человек, в их числе – бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин. Его осудили на пять лет, однако из-за обнаружения онкологии его выпустили под подписку о невыезде. Позже суд отменил наказание в связи с его фактическим отбыванием.

В понедельник, 20 ноября, стало известно о смерти бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он возглавлял регион в тот период, когда в Кемерово произошел трагический инцидент. В апреле 2018 года он ушел в отставку.