Историк Дюков предложил признать геноцидом Волынскую резню в западной Украине

Волынскую резню в западной Украине, в ходе которой гибло польское и украинское население, предложили считать геноцидом. С такой инициативой на форуме в Калининграде выступил научный сотрудник института истории РАН Александр Дюков, пишет РИА Новости

Массовое уничтожение Украинской повстанческой армией* (ОУН* и УПА*) этнического польского гражданского населения 1943 года призвали официально называть геноцидом. Тогда погибло свыше 50 тысяч человек в ходе сопротивлений и ответных карательных действий. Среди жертв как поляки, так и украинцы.

«Почему ни в России, ни в Белоруссии не признана геноцидом Волынская резня? Уничтожение поляков на территории Западной Украины и осуществлялось это уничтожение и на территории Белорусского Полесья. Об этом должны говорить и историки, и общественные деятели», — сказал Дюков на полях форума «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба».

Историк отметил, что было бы хорошо вынести в резолюцию по данному вопросу, несмотря на агрессивное настроение Польши к России. По словам Дюкова, в РФ и Белоруссии уважительно относятся к памяти народов и чтят жертв.

Ранее в МИД РФ предупредили Польшу о риске повторения Волынской резни из-за Украины.

*Запрещенная в России экстремистская организация.