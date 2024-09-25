Польша рискует столкнуться с «бесконечной волынской резнёй», если Украина, как того ревностно желает Варшава, получит постоянное место в Совете Безопасности Организации объединённых наций, иронично предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала сказанные главой МИД Польши Радославом Сикорским слова о якобы «спорности» получения РФ как правопреемницы СССР постоянного места в СБ ООН. Политик напомнил, что данный вопрос неоднократно был предметом оживленных дискуссий на Украине, которая также хотела заполучить это «кресло».

«Поляки получат на ооновской площадке первыми — получат от необандеровцев бесконечную „волынскую резню. В Евросоюзе много англо-саксонских агентов, которые в роли официальных лиц действуют против населения своих стран“, — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова добавила, она уверена, что Сикорский прекрасно осознает гипотетические последствия реализации подобного сценария.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал в США настоящую причину вторжения в Курскую область.