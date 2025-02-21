Американский лидер Дональд Трамп начал беспрецедентную информационную атаку лично на украинского лидера Владимира Зеленского, включающую жесткую критику, обвинения в растрате американской финансовой помощи и низком электоральном рейтинге внутри страны. Историк Руслан Калинчук рассказал, почему Трамп ополчился против Зеленского. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Трамп является мультимиллиардером, лидером державы, а Зеленский против него как шут гороховый, который позволяет себе надувать Белый дом.

Эксперт пояснил, что надувательства Белого дома у Зеленского не выйдет. Так, изначально через Линдси Грэма Киев предлагал Вашингтону сделку по редкоземельным металлам, но ведь в Незалежной просто нет никаких редкоземов на такую астрономическую сумму. К тому же половина ископаемых сегодня находится на территории Донбасса, который не контролируется Киевом, а месторождения в Днепропетровской области находятся близко к линии боевых действий. Тем не менее в целом Штаты интересуют не металлы, а порты Одессы и Николаева, которые Зеленским давно проданы британской стороне, а теперь он старается провернуть эту сделку с американцами.

По его мнению, Зеленский мешает Трампу достичь того, что кандидат в президенты США обещал перед выборами. И если Дональд Трамп в обозримом будущем не продемонстрирует какого-то результата, то его запишут в «слабаки». А просроченный президент Незалежной для него – это всего лишь фаворит Байдена и демократов, которых в Штатах республиканцы победили, поэтому Зеленский – это словно больной зуб, который надо лечить или вырывать. В связи с этим Трамп станет уничтожать Зеленского медленно и напористо, сопровождая каждый шаг твитом. Однако сам глава киевского режима прекрасно понимает, что с ним произойдет в случае заключения мира.

Ранее на Западе дали совет Зеленскому после нападок со стороны Трампа.